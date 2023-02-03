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11 yıldır bekar anne! Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldı... Evde “kendin yap sperm” kitiyle çocuk sahibi oldu

03.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Ramsgate bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Verity Jones isimli bir kadın 11 yıldır tamamen bekar bir anne olarak yaşıyor. Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Jones, internet aracılığıyla bulduğu bir sperm donöründen hamile kaldı. Jones’in hamilelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

11 yıldır bekar anne! Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldı... Evde “kendin yap sperm” kitiyle çocuk sahibi oldu

İngiltere’nin Ramsgate bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Verity Jones isimli bir kadın, 11 yıl önce internetten tanıştığı bir sperm donöründen 25 sterlin (yaklaşık 576 TL) değerinde meni satın aldı. Cinsel ilişkiye girmeden sperm donörünün “Kendin yap” sperm kitiyle hamile kalan Jones, Holly adını verdiği kızıyla mutlu bir aile kurdu. Şimdi 11 yaşındaki kızıyla mutlu bir hayatları olduğunu ifade eden Jones, kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.

“RÜYAMDA GÖRDÜM”

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Yıllar öncesinde bir gece rüyasında çocuk sahibi olduğunu dile getiren Jones, “Bir bebeğe hamile olmamla ilgili tuhaf bir rüya gördüm. Biyolojim acele etmemi söylüyor olmalıydı. Ama rastgele bir erkekle bebek sahibi olamazdım. Bu yüzden internetten bir sperm donörü ayarladım ve kendimi evimde dölledim” dedi.

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Donörden spermlerin bir kapta geldiğini ifade eden Jones, “Spermini bir bağış kabında bana ulaştırdı ve bir mucize eseri ilk seferinde hamile kalmayı başardım. Hâlâ kızımın her doğum gününde biyolojik babasıyla konuşuyoruz.Gerçek bir mucize yaşadık” diye konuştu.

“HER YÖNDEN TAMAMEN BEKARIM”

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Kendisini ilişkilerde panseksüel olarak tanımlayan Jones, “Her yönden tamamen bekarım. Kızımın doğumunda başka bir ebeveyni bilerek olayın içine dahil etmek istemedim. İlişkiler konusunda son derece kesin kararlarım vardı. Bozuk bir ilişkiyle ebeveynlik yapmaktansa onun tek bir ebeveyni olmasını tercih ederim.İnsanlar bunu tuhaf bulıuyor. Ancak onlara ilham olmak için kendi hikayemi paylaşmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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sperm donör

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