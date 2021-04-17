115 milyon kez izlenmişti! Yıldız Tilbe ile düet yapılan şarkıya 'çalıntı' davası

Belma Şahin'in avukatı Eda Salman tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, yıllardır müzik sektöründe yer alan söz yazarı ve besteci Şahin'in, 21 Mart 2019'da kendisi tarafından seslendirilmek üzere yaptığı dava konusu besteyi cep telefonuna kaydettiği anlatıldı. Şahin'in, üzerine söz yazılması amacıyla besteyi 3 Nisan 2019'da Özlem Melda Gürbey isimli söz yazarına WhatsApp üzerinden gönderdiği ifade edilen dilekçede, Gürbey'in davalı Bilal Sonses ile birçok esere imza attığı aktarıldı. Dilekçede, Şahin'in bestesini 3 Nisan 2019'da Tarık İster isimli aranjöre de WhatsApp üzerinden gönderdiği belirtilerek, İster'in yaptığı aranjeyi iki gün sonra WhatsApp üzerinden ve mail yoluyla Şahin'e gönderdiği anlatıldı. Özlem Melda Gürbey'in de bestenin üzerine iki ayrı söz yazdığı, ancak bu çalışmaların Şahin'in içine sinmediği vurgulanan dilekçede, "Müvekkil daha sonra Gürbey'den yeni bir söz yazmasını talep etmemiş, çıkmak üzere olan diğer single çalışmasına ağırlık vermiştir" denildi.

TARAFLAR ARASINDA ARABULUCUDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI Yakın arkadaş olan Gürbey ve Sonses'in sosyal hayatlarında bir arada bulundukları, birlikte söz yazıp besteledikleri bazı eserlerin yayımlandığı belirtilen dilekçede, Sonses'in Belma Şahin'in bestelediği eseri, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve dijital platformlara, besteci ve söz yazarı olarak kendi adına kaydettirdiği savunuldu. Dilekçede, Sonses'in Yıldız Tilbe ile gerçekleştirdiği ve 13 Kasım 2020'de yayımladığı 'Hasbelkader' isimli düette, Şahin'in bestesini birebir kullandığı aktarılarak, Sonses'in basında ve sosyal medyada, söz konusu eserin bestesinin kendisine ait olduğu yönünde beyanatlar verdiği kaydedildi. Dava konusu eserin 13 Kasım 2020'de, davalılar reklam firmasının yapımcılığı ve müzik şirketinin lisanslamasının ardından dijital mecralarda yayına sokulduğu anlatılan dilekçede, bestesinin çalındığını öğrenen Belma Şahin'in konuyu ilettiği Sonses'in uzlaşmaya yanaşmadığı, görüşmeler sonrasındaki arabuluculuk sürecinde de anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.