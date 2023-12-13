12 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 12 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani, Buz Yolu, Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Reyting sonuçları internette araştırılıyor. İşte 12 Aralık reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI 12 ARALIK AÇIKLANDI!

12 Aralık Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Aralık Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.





