12 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın son günü olan Pazar gününde eleme gerçekleştirilecek. Elenen ismin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki 12 Eylül'de MasterChef'te kim elendi?

12 EYLÜL MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinin düzenlendiği 12 Eylül 2021 Pazar gününde yarışmacılar kendilerine verilen tarif için hünerlerini sergiliyor. Bugün yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan Kalamar dolması yapılması istendi. Eleme yarışında ise yarışmacılardan siyez bulgurundan yemek yapmaları istendi.

Hafta boyu yarışan Kırmızı ve Mavi takım arasında başarısız olan Kırmızı takım bireysel olarak mücadele veriyor. MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Safanur, Azize, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.

Yarışmacılar arasında başarılı olanlar ve başarısız olan isimler henüz belli değil. Ancak elenen isim ve diğer isimler açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.



