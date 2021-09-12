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12 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi?

12.09.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. İlgiyle takip edilen yarışmada bugün haftanın son gününde eleme gerçekleştirilecek. Elenen ismin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki 12 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

12 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın son günü olan Pazar gününde eleme gerçekleştirilecek. Elenen ismin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki 12 Eylül'de MasterChef'te kim elendi?

12 EYLÜL MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinin düzenlendiği 12 Eylül 2021 Pazar gününde yarışmacılar kendilerine verilen tarif için hünerlerini sergiliyor. Bugün yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan Kalamar dolması yapılması istendi. Eleme yarışında ise yarışmacılardan siyez bulgurundan yemek yapmaları istendi.

Hafta boyu yarışan Kırmızı ve Mavi takım arasında başarısız olan Kırmızı takım bireysel olarak mücadele veriyor. MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Safanur, Azize, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.

Yarışmacılar arasında başarılı olanlar ve başarısız olan isimler henüz belli değil. Ancak elenen isim ve diğer isimler açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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