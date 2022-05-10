12 ilde FETÖ operasyonu! 28 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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