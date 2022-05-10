HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 ilde FETÖ operasyonu! 28 gözaltı kararı

12 ilde FETÖ operasyonu! 28 gözaltı kararı

10.05.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 ilde FETÖ operasyonu! 28 gözaltı kararı

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji'den kritik uyarı! Meteoroloji'den kritik uyarı!
1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti

Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

Skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!

AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kafa karışıklığı bitmiyor! Sağlığa zararlı mı, faydalı mı?

Kafa karışıklığı bitmiyor! Sağlığa zararlı mı, faydalı mı?

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.