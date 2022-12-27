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12 karısından 102 çocuğu var! “Artık tahammül edemiyorum” dedi, doğum kontrolüne yöneldi

27.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda'nın Bugisa şehrinde yaşayan Musa Hasahya isimli bir adam toplam 12 eşinden 102 çocuğa sahip. Çocuklarının da kendi hayatlarını kurması üzerine 568 torunu olan Hasahya, sürekli büyüyen ailesine artık tahammül edemediğini söyledi. Hasahya artık eşlerinin doğum kontrol yöntemlerini uygulaması gerektiğini dile getirerek duruma isyan etti.

12 karısından 102 çocuğu var! “Artık tahammül edemiyorum” dedi, doğum kontrolüne yöneldi

Uganda'nın Bugisa şehrinde yaşayan 67 yaşındaki Musa Hasahya 102 çocuğundan sonra daha fazla baba olmak istemediğini söyledi. 12 karısıyla doğum kontrolleri konusunda konuşma yaptığını dile getiren Hasahya, “Sınırlı kaynaklar nedeniyle yeni çocuk doğumlarına artık tahammül edemiyorum. Bu nedenle doğurganlık çağındaki tüm eşlerime aile planlamasına gitmelerini ve doğum kontrol hapı kullanmalarını tavsiye ettim” dedi.

HEPSİNİ İSİM OLARAK TANIMIYOR

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568 torunu bulununan Hasahya, 12 odalı bir evin olduğu sitede yaşıyor. Çocuklarını ve torunlarını gördüğünde birbirlerinden ayırabildiğini ancak hepsini isim olarak tanımadığını belirten Hasahya, “Kazancım iyi olduğu daha fazla kadınla evlenerek ailemi genişletmek istedim. Ancak işler bir anda kontrolden çıktı. 4’ten fazla kadınla evlenmek isteyenleri vazgeçiriyorum. Çünkü tahmin ettiğinizden daha zor bir durum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda doğum kontrolü

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