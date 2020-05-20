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  4. Günlerdir aranıyordu! Fatih'te denizden cesedi çıktı

Günlerdir aranıyordu! Fatih'te denizden cesedi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 19:48 | Son Güncelleme

Fatih'te 12 Mayıs'ta hakkında kayıp ilanı verilen Ahmet A.'nın cesedi Çatladıkapı Sahili'nden çıkarıldı. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fatih, Çatladıkapı Sahili'nde saat 16.30 sıralarında denizde hareketsiz duran birinin olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

EKİPLER GÜVENLİK TEDBİRİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından denizden alınan kişi kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.

12 MAYIS GÜNÜ KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri cesedin etrafına çadır gererek inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin 12 Mayıs günü hakkında kayıp başvurusu yapılan 53 yaşındaki Ahmet A.'ya ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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