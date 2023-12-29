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12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle! PKK’lı teröristlere eğitim verdiler…

29.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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12 askerimizin şehit edilmesinden 3 gün sonra ABD’li askerler PKK’ya eğitim verdi. Amerikan askerlerinden PKK/YPG'li teröristlere silah Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom'a bağlı bir sosyal medya hesabından PKK/YPG'li teröristlere silah eğitiminin verildiği anlar paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle! PKK’lı teröristlere eğitim verdiler…

PKK’nın hain saldırılarının ardından ABD’den skandal bir adım daha geldi. ABD, bölücü terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik tüm Türkiye, cuma ve cumartesi günleri Irak’ın kuzeyinden gelen 12 şehidin haberiyle sarsılmışken, ABD ordusu skandal bir paylaşım yaptı.

ABD’nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı olan, terör örgütü IŞİD’e karşı kurulan “Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı”nın resmi hesabından salı günü Suriye’de çekilmiş 4 kare fotoğraf yayınladı.

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Amerikalı askerlerin eğitim verdikleri arasında çocuk yaşta terör örgütü üyelerinin olması da dikkat çekti.

NİŞAN ALMAYI ÖĞRETTİLER

Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG’nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD’li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor.

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ABD ordusu geçen hafta PKK’ya verdiği malzemelerin fotoğrafını yayınladı. Pakette aküler, aydınlatma malzemeleri ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon dikkat çekti.

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ABD, 2014’TEN BU YANA DESTEK SAĞLIYOR

ABD, PKK’nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014’ten bu yana terör örgütüne “IŞİD’le mücadele ettiği” bahanesi ile destek sağlıyor. ABD, bölgedeki teröristler için “Suriye demokratik güçleri” ismini kullanarak, bunun PKK’dan farklı bir yapı olduğunu öne sürüyor. PKK/YPG, aldığı bu destekle Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol sahalarının da dahil olduğu geniş bir alanı işgal ediyor. Bu işgal alanında ABD’nin 900 kadar askeri var.

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pkk abd eğitim
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