12 yaşındaki çocuğu ev ödevini yapmadığı için babası tarafından yakılarak öldürüldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi Nazir olarak açıklanan bir baba 12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için üzerine gazyağı döktükten sonra kibritle yakarak cezalandırdı. Küçük çocuğun iki gün sonra aldığı yaralar nedeniyle öldüğü bildirildi.

VÜCDUNUN HER YERİNDE CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Baba Nazir, oğlunu ev ödevini yapmadığı için onu cezalandırmak istedi. Polisin araştırmasına göre küçük çocuk ev ödevini yapmak yerine uçurtma uçurmak için dışarı çıkma konusunda ısrar ediyordu. Öfkeli baba oğlunu korkutmak için önce üzerine gaz yağı döktü ve ardından elindeki kibriti ateşledi. Babanın kontrolsüz hareketi nedeniyle gaz yağı bir anda alev aldı.

Çocuğun çığlıklarını duyan anne Shazi olaya müdahale etti. Kocasının oğlunun üzerine battaniye atarak söndürmeye çalıştığı anlarda ona yardım etti. Ancak çiftin tüm çabaları sonuçsuz kaldı ve 12 yaşındaki Shaheer Khan’ın vücudunun her yerinde ciddi yanıklar oluştu. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANNE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Anne Shazia şimdi Pazartesi günü tutuklanan kocasına dava açacağını duyurdu. Yerel polis memuru Salim Khan Pakistan medyasına, Nazir'in oğlundan okul çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlamasını istediğini söyledi. Çocuk "tatmin edici olmayan cevaplar" verdikten sonra, gaz yağını çocuğun kafasından aşağıya döktü ve onu korkutmak için kibrit yaktı, Nazir bunu polislere itiraf etti. Baba Nazir suçunu itiraf etti ve mahkeme tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.



