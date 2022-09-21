Dört katlı bina üzerine çöken 4 aylık bebek kurtarılmayı başardı! “Betondaki küçük bir delikten onu gördüm”

Amman şehrinin en eski yerleşim bölgelerinden birinde dört katlı bina çöktü ve Malak adındaki bebek 30 saat boyunca enkazda mahsur kaldı. Bebeğin vücudundaki sadece birkaç morlukla enkazdan çıkartıldığı ve ambulansa götürüldüğü anlarda kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Kurtarma görüntülerini yayınlayan Ürdünlü yetkililer, onun “bir umut ve yaşam simgesi” olduğunu dile getirdi. Arama kurtarma çalışmaları sona erdiğinde ise ölü sayısı 14 olarak açıklandı ve 10 yaralının ise çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

“NE KADAR MUTLU OLDUĞUMU KELİMELER ANLATAMAZ”

Yıkılan binanın korkunç görüntüsüne rağmen kızının hayatta kalacağına dair bir sezgisi olduğunu söyleyen 26 yaşındaki anne Israa Raed, “Yaşadığına dair içimde bir his vardı ve kocam bizi beklediğine dair güvence verdi. Betondaki küçük bir delikten onu gördüm. Pembe pijamalarından onun olduğunu biliyordum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimeler anlatamaz” dedi. Raed, işi için sipariş verebilmek adına kızını binanın bodrum katında yaşayan bir arkadaşına bıraktığını söyledi.



