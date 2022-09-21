Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dört katlı bina üzerine çöken 4 aylık bebek kurtarılmayı başardı! “Betondaki küçük bir delikten onu gördüm”

Dört katlı bina üzerine çöken 4 aylık bebek kurtarılmayı başardı! “Betondaki küçük bir delikten onu gördüm”

21.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün’ün başkenti Amman’ın en eski mahallelerinden birinde dört katlı bir bina aniden çöktü. Binanın çökme nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi verilmezken arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Kurtarma çalışmalarında 30 saat boyunca enkazda mahsur kalan 4 aylık bir bebeğin çıkartıldığı anlar ülkenin gündemine yerleşti.

Dört katlı bina üzerine çöken 4 aylık bebek kurtarılmayı başardı! “Betondaki küçük bir delikten onu gördüm”

Amman şehrinin en eski yerleşim bölgelerinden birinde dört katlı bina çöktü ve Malak adındaki bebek 30 saat boyunca enkazda mahsur kaldı. Bebeğin vücudundaki sadece birkaç morlukla enkazdan çıkartıldığı ve ambulansa götürüldüğü anlarda kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Kurtarma görüntülerini yayınlayan Ürdünlü yetkililer, onun “bir umut ve yaşam simgesi” olduğunu dile getirdi. Arama kurtarma çalışmaları sona erdiğinde ise ölü sayısı 14 olarak açıklandı ve 10 yaralının ise çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

“NE KADAR MUTLU OLDUĞUMU KELİMELER ANLATAMAZ”

kapak2

Yıkılan binanın korkunç görüntüsüne rağmen kızının hayatta kalacağına dair bir sezgisi olduğunu söyleyen 26 yaşındaki anne Israa Raed, “Yaşadığına dair içimde bir his vardı ve kocam bizi beklediğine dair güvence verdi. Betondaki küçük bir delikten onu gördüm. Pembe pijamalarından onun olduğunu biliyordum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimeler anlatamaz” dedi. Raed, işi için sipariş verebilmek adına kızını binanın bodrum katında yaşayan bir arkadaşına bıraktığını söyledi.

Toplu mezarlar açıldı! İşkence izleri mide bulandırdı: Çatlamış kafatasları, kırık kaburgalar, kopmuş cinsel organlar...Toplu mezarlar açıldı! İşkence izleri mide bulandırdı: Çatlamış kafatasları, kırık kaburgalar, kopmuş cinsel organlar...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...
700'de fazla kişiyle cinsel ilişki yaşadı! “Aklımın köşesinde..."700'de fazla kişiyle cinsel ilişki yaşadı! “Aklımın köşesinde..."
Deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”Deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”
Anahtar Kelimeler:
Ürdün enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yetişkin içerik yıldızı şoke etti! Önce kendisi sonra ikiziyle..

Yetişkin içerik yıldızı şoke etti! Önce kendisi sonra ikiziyle..

İlginizi Çekebilir

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.