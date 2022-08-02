12 yıllık partneri onunla değil başkalarıyla! O da bunu filme alıyor

30 yaşındaki Dakota, 29 yaşındaki partneri Sarai 12 yıldır birlikte olmalarına rağmen birbirleriyle cinsel ilişkiye girmiyorlar. Ancak Dakota, Sarai başka erkeklerle cinsel ilişkiye girerken diğer erkekler de kabul ederse onları izliyor ve filme alıyor.

ÜÇLÜ İLİŞKİ DENEDİLER

İlk tanıştıklarında, efendi-köle fantezileri ile ilgilenen çiftin keyifli bir birlikteliği vardı. Başlarda ilişkiyi domine eden kişi Dakota'ydı. Ancak bir süre sonra ilişkileri sallanmaya başladı. İşleri biraz yoluna koyunca, ikili üçlü cinsel birliktelikleri denemeye başladılar.

SADIK KALDI

Ancak durum bir süre sonra Sarai'nin başkalarıyla birlikte olduğu ve Dakota'ya istediği kişiyle birlikte olacağını söylediği bir hal aldı. Dakota da buna razı oldu ve hatta izlemeye başladı. Bu süreçte de Sarai'ye sadık kalmaya devam etti.

SEKSİ BULUYOR

Genç adam, anlaşmalarının bazı küçük düşürücü yönleri olduğunu kabul etse de, bunun onu rahatsız etmediğini iddia ediyor. Hatta başka bir adamın kendisinden daha iyi performans göstermesini izlemenin zaman zaman seksi olduğunu söylüyor.

ROLLER DEĞİŞMİŞ

Sarai, yaptıkları anlaşmanın ardında Dakota ile rollerinin değiştiğini ve Dakota'nın ilişkilerinde artık itaatkar hale geldiğini söyledi. Çift, hiç cinsel ilişkiye girmediklerini ama birlikte başka şeyler yaptıklarını söyledi. Dakota ise başka kadınlarla da cinsel birliktelik kurmadığını ama onlarla konuştuğunu aktardı.

YEMİN EDİYOR

Dış dünyadan kendisini aldatmakla bile suçlayan eleştirilere maruz kalan Sarai, bunu insanların kapalı olmalarına ve ilişkilerini anlamamalarına bağladığını söyledi. Dakota'yı asla terk etmeyeceğine yemin eden genç kadın "'Onu aldatıyorsun, onu gerçekten sevmiyorsun' diyen bir sürü insanla karşılaştım. Sanki onu sevmiyormuşum gibi konuşuyorlar ve bunu hiç anlamıyorum.” dedi.



