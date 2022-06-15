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  4. 13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili poz! Mankenlere taş çıkardı

13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili poz! Mankenlere taş çıkardı

15.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık lüks hayatıyla gündeme gelen Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra cesur pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim tatilde yaptığı bikinili paylaşım ile mankenlere taş çıkardı.

13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili poz! Mankenlere taş çıkardı

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolarlık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemediği için dert yanan Selin Ciğerci, bir süredir güneşin keyfini sürüyor.

Boşandıktan sonra kendini spora veren ve estetikler de yaptıran Ciğerci 13 kilo vermişti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Selin Ciğerci, bir süredir tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Selin Ciğerci'nin bikinili pozu sosyal medyada gündem olurken, 'Manken gibi' yorumları yapıldı.

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Selin Ciğerci
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