13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili poz! Mankenlere taş çıkardı

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolarlık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemediği için dert yanan Selin Ciğerci, bir süredir güneşin keyfini sürüyor.

Boşandıktan sonra kendini spora veren ve estetikler de yaptıran Ciğerci 13 kilo vermişti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Selin Ciğerci, bir süredir tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Selin Ciğerci'nin bikinili pozu sosyal medyada gündem olurken, 'Manken gibi' yorumları yapıldı.

