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13 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor All Star hangi isim gitti?

13.03.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da 13 Mart 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli olacak. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu kaybeden gönüllüler takımı, bir ismi seçerek haftanın üçüncü gitme adayı yaptı. Kaç haftadır dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı 13 Mart Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu da kaybetti. İşte 13 Mart 2022 Survivor eleme adayı!

13 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor All Star hangi isim gitti?

Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergiledi. İki takımda 13 Mart 2022 akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanmayı ne kadar istediklerini gösterdi. Parkuru alt üst eden ünlüler ve gönüllüler takımı nefes kesen bir mücadele verdi. Tüm bu uğraşlara rağmen dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Bu durumda da konseyde elenecek bir isim gönüllüler takımından çıktı. Survivor All Star'da 13 Mart 2022 akşamı ismi çıkan ilk eleme adayına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı ve berabere geldi. Bu durumda ünlüler ve gönüllüler bayrak mücadelesine çıktı. Son ana kadar berabere giden en iyiler yarışında 3-2 gelen ünlüler ve gönüllüler takımı arasında dokunulmazlığı kimin kazanacağı bayrak sayısına bağlıydı. O son sayı da Perviz'in atışı ile belli oldu. Dokunulmazlığı ve büyük ödülü ünlüler takımı kazandı.

13 MART 2022 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

13 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir aday seçti. Gönüllüler takımında üçüncü aday Evrim oldu. Ünlüler takımında performans birincisi olan Sema dördüncü adayı belirledi. Sema, ünlüler takımında erkek sayısının fazla olduğunu ve performansı da göz önüne aldığını söyleyerek Barış'ı dördüncü gitme adayı seçti.

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13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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