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13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama ekranı

13.04.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın ikincisi olan çekiliş bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekilişe yine ilgi oldukça yoğun. Peki Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Süper Loto bilet ve çekiliş sorgulama

13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 13 Nisan Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişi 13 Nisan Perşembe akşamı saat 21:30'da başladı. Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi.

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13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

13 NİSAN SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto tek kolon fiyatı ise 3 TL olmaktadır.

6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper loto hangi günler 6 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper loto hangi günler

6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper loto hangi günler 6 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper loto hangi günler

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