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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kolonu kaç lira? Süper loto hangi günler çekiliyor? 6 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

06.04.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen çekilişe yine ilgi oldukça yoğun. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kolonu kaç lira? Süper Loto hangi günler çekiliyor? İşte 6 Nisan 2023 çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kolonu kaç lira? Süper loto hangi günler çekiliyor? 6 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 6 Nisan Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KOLONU KAÇ LİRA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Süper Loto tek kolon fiyatı 3 TL'dir.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

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4 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 NİSAN 2023 AÇIKLANDI! SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 NİSAN 2023 AÇIKLANDI!


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