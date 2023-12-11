13 yaşında nişanlandırılan kız ilk ifadesiyle hayrete düşürdü! Ablası da 16 yaşındayken kaçmış... "Nişanlımı seviyordum"

Davetlilerin görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı Konya'daki nişan sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. 13 yaşındaki C. S. devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi. C.S. ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını ve nişanlısını sevdiğini söyledi.

MAHALLEDEN KOMŞUYLA NİŞANLANDIRILDI

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucu C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi. Jandarma da C.S., babası Osman S. ve damat Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu.

13 YAŞINDAKİ KIZ NİŞANLISINI SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği öğrenildi.

BABA DÜĞÜNÜ DE PLANLAMIŞ

Baba Osman S.'nin ise bir kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi.

DHA)





