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  4. Bu nasıl baba! Damat adayı da hiç utanmadı, nişanı kayda alıp sosyal medyada sergilediler

Bu nasıl baba! Damat adayı da hiç utanmadı, nişanı kayda alıp sosyal medyada sergilediler

10.12.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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Konya'daki skandal nişan merasimi infial yarattı. Babası, 13 yaşındaki öğrenci kızı C. S.'yi mahalleden komşuları Ali G. nişanladı. Damat Ali G.'nin C. S.'den 15 yaş büyük olması ayrıca tepki çekti. Davetliler de nişanı kameraya çekip sosyal medyada yayınladı. O görüntüler bakanlığı harekete geçirdi.

Bu nasıl baba! Damat adayı da hiç utanmadı, nişanı kayda alıp sosyal medyada sergilediler

Osman S. adlı kişi, okul çağındaki kızını aralarında 15 yaş fark olan Ali G. ile nişanlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan skandala karışanların ifadeleri alındı, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

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SKANDALI SOSYAL MEDYADA SERGİLEDİLER

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.

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TEKER TEKER İFADELERİ ALINDI

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

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Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

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Konya nişan
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