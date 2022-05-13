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13 yaşındaki öğrencisine tecavüz eden öğretmen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

13.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vicki Bevan isimli bir öğretmen yanına iki arkadaşını daha alarak 13 yaşındaki bir öğrencisine tecavüz etti. Kimliği açıklanmayan kız öğrenciye uyguladıkları cinsel saldırı sırasında o anları kameraya çeken Bevan ve yanındaki iki kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

13 yaşındaki öğrencisine tecavüz eden öğretmen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 37 yaşındaki Vicki Bevan isimli bir öğretmen, 62 yaşındaki Paul Rafferty ve 42 yaşındaki Tony Hutton ile 13 yaşındaki bir kız öğrenciye tecavüz etti. Üçü de tutuklandıklarında suçu kabul etti. Bevan, Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanmak üzere çağrıldıktan sonra genç bir kıza tecavüz de dahil olmak üzere 36 cinsel suçtan ömür boyu hapse atıldı. Bu arada Rafferty, Bevan ile birlikte kıza tecavüz de dahil olmak üzere 10 cinsel suçtan suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hutton dört cinsel suçtan suçlu bulundu ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FİLME ÇEKTİLER VE FOTOĞRAFLADILAR

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13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan üç sanığın korkunç eylemlerini filme çektikleri ve fotoğrafladıkları ortaya çıktı. Görüntüleri üçlü oluşturdukları telefon grubunda birbirlerine atmaları üzerine gerçek ortaya çıktı.

Mahkemede sanıkların ifadelerini dinlerken olaya bakan Yargıç Menanry üçlü arasındaki mesaj trafiğine yönelik olarak, “Açıkçası mahkemeyi özellikle endişelendiren şey, şok edici derecede ahlaksız fanteziler içeren mesaj alışverişlerinin olmasıdır. Bunlar fantezi olarak kalmadı ve bazıları gerçek hayatta oldu. Düşündüğünüzden de kötü” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğretmen
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