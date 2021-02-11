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14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü Türkiye’de ilk ne zaman kutlandı?

Seray Üstün Seray Üstün 11.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü Türkiye’de ilk ne zaman kutlandı?

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken sevgilisi olanlar hediye alma telaşına şimdiden düştü. 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü, kimileri için aşkın en romantik olarak gösterdiği gün; kimileri için ise kapitalist düzenin bir oyunudur. Peki Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü ilk olarak ne zaman kutlandı?

Şubat ayı ilişkisi olanlar için çok özeldir. Çünkü bu ay içerisinde sevgililer birbirlerine olan bağlarını göstermek için romantik adımlar atarlar. Sevgililer Günü uzun yıllardır kutlanıyor. “Böyle bir güne gerek var mıydı?” sorusunu soranlar Sevgililer Günü’nün tarihçesini merak ediyor.

Sevgililer Günü’nün tarihçesi ise III. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. İlk rivayete göre, 270 yılında Roma İmparatoru II. Claudius, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Ona göre evlilikler hiçbir işe yaramıyordu ve yasaklanması herkesin iyiliği için olacaktı. Yasağa karşı gelen Interamma piskoposu Valentin iki genci evlendirme suçuyla yakalandı ve 14 Şubat 270’te idam edildi. Valentin hapiste idam cezasını beklerken gardiyanlardan birini görme engelli kızına açık olur ve bir mucize eseri kızın bu aşk ile gözleri açılır. Bu olayın ardından ise Valentine kıza 14 Şubat sabahında “Valentin’inden” yazılı bir mektup bırakarak ölüme gider.

Sevgililer Günü’ne ilişkin ikinci rivayet ise yine Roma İmparatorluğu döneminde geçiyor. 496 yılına gelindiğinde Papa Gelasius Roma’da kutlanan Lupercus Festivali’ni yasakladı. Bir pagan festivali olan Lupercus’ta kadınlar ve erkekler kura sonucu eşleşiyordu. Festivalde, kutlamaların parçası olarak erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kızların ismini çekiyordu. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyordu. Daha sonra ise bu festival Aziz Valentine adına bir kutlama gününe dönüştü.

İLK SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

14 şubat

İlk resmi Aziz Valentine Günü Papa Gelasius tarafından 440’lü yılların sonunda 14 Şubat’ta ilan edildi. Romalı gençler Aziz Valentine’e adanan 14 Şubat gününde sevdikleri, beğendikleri kızlara kart gönderme geleneğini yarattılar. Hristiyanlık yayıldıkça, bu günde sevgiliye kart gönderme adeti de yayıldı. Bugüne kalan en eski Valentine kartı, Orleans Dükü IX. Charles’in (1550-1574) Londra Kulesi’nde hapis olan karısına gönderdiği karttır.

1797 yılında ise İngiltere’de gençlerin Valentine Günü’nde kullanmaları için hazır aşk kartları piyasaya çıktı. 1870 yılında ise yirmi beş bin kart gönderilmişti. 1880’lerde ise Chicago’da on binlerce kart ahlaka aykırı bulunduğu için posta yetkilileri tarafından “iletilemez” notu eklendi.

TÜRKİYE’DE SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?

sevgililer günü

Sevgililer Günü’nün Türkiye’de popülerleşme süreci ise 2000’li yılların başında gerçekleşti. 90’lı yıllarda ise yalnızca belirli bir kesim tarafından kutlanıyordu. 90’lı yıllarda gazetelere verilen küçük ilanlarla kamuoyunun haberdar olduğu Sevgililer Günü, 2000’li yıllarda ise siyasi liderler ve ünlü isimlerin yaptığı kutlamalarla gündeme geldi.

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