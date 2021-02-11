14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü Türkiye’de ilk ne zaman kutlandı?

Şubat ayı ilişkisi olanlar için çok özeldir. Çünkü bu ay içerisinde sevgililer birbirlerine olan bağlarını göstermek için romantik adımlar atarlar. Sevgililer Günü uzun yıllardır kutlanıyor. “Böyle bir güne gerek var mıydı?” sorusunu soranlar Sevgililer Günü’nün tarihçesini merak ediyor.

Sevgililer Günü’nün tarihçesi ise III. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. İlk rivayete göre, 270 yılında Roma İmparatoru II. Claudius, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Ona göre evlilikler hiçbir işe yaramıyordu ve yasaklanması herkesin iyiliği için olacaktı. Yasağa karşı gelen Interamma piskoposu Valentin iki genci evlendirme suçuyla yakalandı ve 14 Şubat 270’te idam edildi. Valentin hapiste idam cezasını beklerken gardiyanlardan birini görme engelli kızına açık olur ve bir mucize eseri kızın bu aşk ile gözleri açılır. Bu olayın ardından ise Valentine kıza 14 Şubat sabahında “Valentin’inden” yazılı bir mektup bırakarak ölüme gider.

Sevgililer Günü’ne ilişkin ikinci rivayet ise yine Roma İmparatorluğu döneminde geçiyor. 496 yılına gelindiğinde Papa Gelasius Roma’da kutlanan Lupercus Festivali’ni yasakladı. Bir pagan festivali olan Lupercus’ta kadınlar ve erkekler kura sonucu eşleşiyordu. Festivalde, kutlamaların parçası olarak erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kızların ismini çekiyordu. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyordu. Daha sonra ise bu festival Aziz Valentine adına bir kutlama gününe dönüştü.