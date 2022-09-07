Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti! Kahraman anne çıplak elleriyle çocuğu kurtardı

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti! Kahraman anne çıplak elleriyle çocuğu kurtardı

07.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Archana Choudhary, 15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele ederek dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kaplanın minik oğlunun kafasını ısırdığı sırada anne hiçbir silahı olmamasına rağmen vahşi hayvanın üzerine atladı. 15 aylık oğlunu kurtarmak için mücadele eden anne kahraman ilan edildi.

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti! Kahraman anne çıplak elleriyle çocuğu kurtardı

Hindistan’ın Umaria kentinde yaşayan 25 yaşındaki Archana Choudhary isimli bir kadın 15 aylık oğlu Raviraj’ı evlerinin dışındaki tuvalete götürdüğü sırada hayvanat bahçesinden kaçan bir kaplanın saldırısına uğradı. Times Of India’da yer alan habere göre kaplanın evin yakınlarında bulunan Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı’ndan kaçtığı belirtildi. Kaplanın boynuna dişlerini geçirmeye çalıştığı sırada annesi tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bebek arabasıyla yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı! 15 yaşındaki saldırgan önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürüklediBebek arabasıyla yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı! 15 yaşındaki saldırgan önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

İKİ DAKİKADAN FAZLA MÜCADELE ETTİ

1

Choudhary, oğlunu kurtarmak için kaplanın üzerine atladı ve iki dakikadan daha fazla bir süre boyunca vahşi hayvanla mücadele etti. Herhangi bir silahı bulunmayan anne kaplanı yumruk ve tekmelerini kullanarak durdurmaya çalıştı. Choudhary, komşularının yardımıyla kaplanı 15 aylık oğlundan uzaklaştırmayı başardı.

Choudhary’in kocası yerel basına karısının sırtında ve ellerinde kesikler olduğunu ancak durumunun hayati risk taşımadığını belirtti. Times of India'ya göre, aile daha fazla tedavi için evlerinden 130 km uzaklıktaki Jabalpur'a sevk edildi. Yetkiler kaplanın hâlâ kaçak durumda olduğunu belirterek bölge sakinlerini evden çıkmamaları konusunda uyardı.

İdam cezasına mahkum edilen kadın kendisinden önce asılanları görünce kalp krizi geçirip öldü! Cesedini infaz ettilerİdam cezasına mahkum edilen kadın kendisinden önce asılanları görünce kalp krizi geçirip öldü! Cesedini infaz ettiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...
Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama... Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...
Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdıSapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaplan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.