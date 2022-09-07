Bebek arabasıyla yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı! 15 yaşındaki saldırgan önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Avustralya’da yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerine takılan bir olay ülkede gündem yarattı. 37 yaşındaki ismi açıklanmayan hamile bir kadın çocuğunu gezdirmek için yürüyüşe çıkmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının yürüyüş yaparken 15 yaşındaki bir çocuk arkasından gelerek ona doğru yaklaştı. 37 yaşındaki kadının saçlarından tutarak yerde sürüklemeye başladığı anlarda anne çocuğunun düşmemesi için bebek arabasını tutmaya çalıştı. Saldırı sırasında 37 yaşındaki kadının bebek arabasında bulunan çocuğu çığlıklar atarak ağlamaya başladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Üçüncü çocuğuna beş aylık hamile olan anne, saldırıdan sadece küçük kesikler ve morluklarla kurtuldu. Kısa bir süre sonra polis, görüntülerdeki genç olduğunu iddia ederek ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir çocuğu tutukladı. Yetkililer saldırganın kadının çantasını çalmaya çalıştığını söyledi. Gözaltına alınan saldırganın davası 13 Eylül’de Geraldton Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



