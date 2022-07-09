"15 milyon TL borç ödedim" demişti! Serdar Ortaç rahatladı: Artık bitti

Serdar Ortaç, uzun süredir 'nafaka' ve 'borç' haberleriyle magazin gündemine geliyordu. Ortaç geçtiğimiz günlerde "Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.

Serdar Ortaç son olarak “Sürekli borçlarınız konuşuluyordu. Son durum nedir?” sorusuna, "Bitti bitti. Borç bitti, artık konuşacak bir şey yok" cevabını verdi.

Özel hayatı hakkında da açıklama yapan 52 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Umurumda değil aşk. 50 yaşından sonra insanın ya romatizması olur ya da egzaması olur, aşkı olmaz.



