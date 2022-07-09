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"15 milyon TL borç ödedim" demişti! Serdar Ortaç rahatladı: Artık bitti

09.07.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chloe Loughnan ile boşanan ve nafaka konusunda yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç "15 milyon TL borç ödedim" demişti. Yoğun konser programı olan Ortaç borçlarının bittiğini ilan etti.

"15 milyon TL borç ödedim" demişti! Serdar Ortaç rahatladı: Artık bitti

Serdar Ortaç, uzun süredir 'nafaka' ve 'borç' haberleriyle magazin gündemine geliyordu. Ortaç geçtiğimiz günlerde "Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.

Serdar Ortaç son olarak “Sürekli borçlarınız konuşuluyordu. Son durum nedir?” sorusuna, "Bitti bitti. Borç bitti, artık konuşacak bir şey yok" cevabını verdi.

"Borçlar belimi büktü" diyen Serdar Ortaç kaç para borç ödediğini açıkladı"Borçlar belimi büktü" diyen Serdar Ortaç kaç para borç ödediğini açıkladı

Özel hayatı hakkında da açıklama yapan 52 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Umurumda değil aşk. 50 yaşından sonra insanın ya romatizması olur ya da egzaması olur, aşkı olmaz.

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Serdar Ortaç
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