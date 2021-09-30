15 yaşında hamile olduğunu bilmediğini iddia eden TikTok kullanıcısı, doğum hikayesiyle dehşete düşürdü

19 yaşındaki Alexis ismindeki kadın, şu anda 4 yaşında olan oğlunun doğum hikayesini sosyal medya hesabından itiraf etti. Genç kadının 15 yaşındayken hamile olduğunu bilmeden evlerinin salonunda doğum yaptığını söylediği video 6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

“OKULUN İLK GÜNÜYDÜ”

Harry adını verdiği oğlunun doğum hikayesiyle bir anda sosyal medyada ünlenen Alexis, hamilelik belirtisi olarak sadece mide ekşimesi semptomu gösterdiğini söyledi. Düzenli olarak regl gördüğünden bahseden Alexis, o dönemde 15 yaşında olduğundan ve hamilelik testi sonucunun negatif çıktığından söz etti.

Doğumun başladığı sabahın gecesinde şiddetli sırt ağrısı nedeniyle uyuyamadığından söz eden Alexis, “Okulun ilk günüydü. Bütün gece dayanılmaz bir sırt ağrısı yaşadım. O yüzden ağrı kesici içmek ve başka hiçbir şey düşünmemek istiyordum. Annem ve babamı sabah 6’da uyandırarak okula gitmek istemediğimi söyledim. Onlar bahane ürettiğimi düşünerek üniformamı giymemi istediler” dedi.

“DOĞUM YAPTIĞIMI TUVALETTE ANLADIM”

Okula gitmeden önce tuvalete uğradığını belirten Alexis, doğum yaptığını o anda fark etti. Annesine büyük bir güçlükle seslendiğini ifade eden Alexis, salonunun zemininde doğum yaptığını itiraf etti.

Evde gerçekleşen doğumun sonrasında hastaneye giden Alexis ve ailesi büyük bir şok yaşadı. Eğitim hayatına bir süre ara veren Alexis ise bebeğini kucağına aldıktan bir süre sonrasında okuluna geri döndü.



