Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 15 yaşında hamile olduğunu bilmediğini iddia eden TikTok kullanıcısı, doğum hikayesiyle dehşete düşürdü

15 yaşında hamile olduğunu bilmediğini iddia eden TikTok kullanıcısı, doğum hikayesiyle dehşete düşürdü

30.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Alexis.queen18’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşımlar yapan Alexis, ilginç doğum hikayesiyle sosyal medyada gündem yarattı. Henüz 15 yaşındayken hamile olduğunu bilmediğini ifade eden Alexis, kendi evlerinin salonunda doğum yaptığını açıkladı.

15 yaşında hamile olduğunu bilmediğini iddia eden TikTok kullanıcısı, doğum hikayesiyle dehşete düşürdü

19 yaşındaki Alexis ismindeki kadın, şu anda 4 yaşında olan oğlunun doğum hikayesini sosyal medya hesabından itiraf etti. Genç kadının 15 yaşındayken hamile olduğunu bilmeden evlerinin salonunda doğum yaptığını söylediği video 6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

“OKULUN İLK GÜNÜYDÜ”

kapak bebek

Harry adını verdiği oğlunun doğum hikayesiyle bir anda sosyal medyada ünlenen Alexis, hamilelik belirtisi olarak sadece mide ekşimesi semptomu gösterdiğini söyledi. Düzenli olarak regl gördüğünden bahseden Alexis, o dönemde 15 yaşında olduğundan ve hamilelik testi sonucunun negatif çıktığından söz etti.

Doğumun başladığı sabahın gecesinde şiddetli sırt ağrısı nedeniyle uyuyamadığından söz eden Alexis, “Okulun ilk günüydü. Bütün gece dayanılmaz bir sırt ağrısı yaşadım. O yüzden ağrı kesici içmek ve başka hiçbir şey düşünmemek istiyordum. Annem ve babamı sabah 6’da uyandırarak okula gitmek istemediğimi söyledim. Onlar bahane ürettiğimi düşünerek üniformamı giymemi istediler” dedi.

“DOĞUM YAPTIĞIMI TUVALETTE ANLADIM”

1

Okula gitmeden önce tuvalete uğradığını belirten Alexis, doğum yaptığını o anda fark etti. Annesine büyük bir güçlükle seslendiğini ifade eden Alexis, salonunun zemininde doğum yaptığını itiraf etti.

Evde gerçekleşen doğumun sonrasında hastaneye giden Alexis ve ailesi büyük bir şok yaşadı. Eğitim hayatına bir süre ara veren Alexis ise bebeğini kucağına aldıktan bir süre sonrasında okuluna geri döndü.

Regl sancısı zannederken doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmeyen Christina’nın doğum hikayesi şaşırttıRegl sancısı zannederken doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmeyen Christina’nın doğum hikayesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı! Bez takıyor hatta hala altını ıslatıyor25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı! Bez takıyor hatta hala altını ıslatıyor
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları!29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seksi yatak pozunu taklit etti! Paylaşımı gülümsetti

Seksi yatak pozunu taklit etti! Paylaşımı gülümsetti

Sosyal medya seksi dansını konuşuyor! Meğerse fenomenmiş

Sosyal medya seksi dansını konuşuyor! Meğerse fenomenmiş

Tuvaletinizi yaparken dikkat edin! Cinsel haz....

Tuvaletinizi yaparken dikkat edin! Cinsel haz....

9 yıldır aralıksız yiyor! Kendisine engel olamıyor

9 yıldır aralıksız yiyor! Kendisine engel olamıyor

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

100 yıldır tamamen tek başına! ‘Dünyanın En Yalnız Evi’

100 yıldır tamamen tek başına! ‘Dünyanın En Yalnız Evi’

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.