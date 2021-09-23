Regl sancısı zannederken doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmeyen Christina’nın doğum hikayesi şaşırttı

TLC’de yayınlanan “Hamile Olduğumu Bilmiyordum” programına katılan Christina isimli kadın hayatının en değişik deneyimini yaşadığı anları paylaştı. Erkek arkadaşı Matt ile tekne tatili yaptığı sırada şiddetli sancılar ile uyandığını anlatan Christina, mide bulantılarının artması üzerine hava almak için teknenin arka güvertesine çıktığını söyledi. Bu sırada karnında yaşadığı kramplar da kötüleşti. Christina o anları, “Güvertenin ucuna oturdum ve ayaklarımı suya soktum. Acıdan başım dönmeye başladı. Bayılacağımdan ve denize düşeceğimden korktum” dedi. Dengesini bulamadığı ve şiddetli kramplar devam ettiği için Christina, tekrar sevgilisinin yanına gitmeye çalıştığını belirtti. Ancak o anda bacaklarının arasından damlayan kanı fark etti.

“ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM”

3 saat boyunca ağrı çektiğini ve bebeğinin kafasını hissettiğini söyleyen Christina, “Matt’i uyandırmaya çalışıyordum. Onu bulunduğum noktadan görebiliyordum ancak bağırmama rağmen o beni bir türlü duymuyordu. İşte o an öleceğimi zannettim.” dedi.

Matt çığlık seslerine uyandıktan sonra yat limanında bulunan acil servisi aradı. Yapılan kontrollerin sonunda ise Christina’nın hamile olduğu ve doğum sancısı yaşadığı ortaya çıktı. Çift bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almayı başardı.



