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15 yaşındaki Jack Rico, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun olmuştu! Şimdi iş arayışına başladı

15.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan Rico, 15 yaşında Nevada Üniversitesi'ni (UNLV) onur derecesiyle bitirerek üniversitenin en genç mezunlarından biri oldu. 15 yaşındaki dahi, otistik kız kardeşinin masraflarını üstlenmek için iş aradığını açıkladı.

15 yaşındaki Jack Rico, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun olmuştu! Şimdi iş arayışına başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Jack Rico, Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’nin Tarih bölümünden 3.78 not ortalamasıyla mezun olmuştu. Okulun Facebook sayfasında mezuniyet fotoğrafları paylaşılan çocuk “UNLV’in en genç mezunu” olarak adlandırıldı. Rico, mezuniyetin ardından otizmli kız kardeşinin masraflarını karşılayabilmek için iyi bir iş imkanı aradığını dile getirdi.

“BİRLİKTE HARİKALAR”

Jack'in annesi Ru Andrade, Fox News'e verdiği demeçte “Bu yolculukta onun yanında olmak çok şaşırtıcıydı. Beynine çok fazla ilgi gösterdiğini biliyorum. Açıkçası onunla gurur duyuyoruz çünkü istediği buydu. Bence o en tatlı çocuk. Bir kez bile başı belaya girmedi. Otizmli bir kız kardeşi var ve birlikte harikalar" dedi.

Fullerton Koleji'nin özel bir eğitim fırsatı sunduğunu öğrenen anne Andrade, oğlunu buraya kaydettirdi. Yerleştirme sınavını geçen Jack, liseye gitmek yerine üniversite düzeyindeki derslere kaydoldu. 2 yıl içinde tarih, sosyal davranış, sanat ve sosyal bilimler alanlarında birer tane olmak üzere 4 ön lisans derecesi aldı. Haziran 2020'de lisans eğitimini tamamlamak için UNLV'de derslere başlayan Jack, bu yıl 14 Aralık'ta mezun oldu.

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“BU ONUN PLANI VE MOTİVASYONU”

Önümüzdeki yıl yüksek lisans için başvuruda bulunacağını dile getiren Rico, bu yaz tatilini kız kardeşi ve kuzenleriyle oyun oynayarak geçirmeyi planlıyor. Henüz kendisi için bir kariyer hedefi planlamadığından söz eden Rico’nun annesi, “Jack'in emin olduğu bir kariyer planı yok ancak hayatının geri kalanında kız kardeşine bakabilmesi için ona yeterince para kazandıracak bir yol istiyor. Bu onun planı ve motivasyonu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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