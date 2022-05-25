15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret

Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır.

Birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk. Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir.