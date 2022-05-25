15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs’te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'den İsrail'e 15 yıldır ilk resmi ziyaret olma niteliğini taşıyan ziyarette Bakan Çavuşoğlu "pozitif gündem" mesajı verdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:
Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır.
Birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk. Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir.
İsrailli Bakan Lapid ise "Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.
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