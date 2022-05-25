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  4. 15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret

15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret

25.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi. 15 yılın ardından ilk resmi ziyaret olması dolayısıyla ayrıca önem taşıyan ziyarette Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile kameralar karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15 yıl sonra ilk kez gerçekleşti! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs’te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'den İsrail'e 15 yıldır ilk resmi ziyaret olma niteliğini taşıyan ziyarette Bakan Çavuşoğlu "pozitif gündem" mesajı verdi.

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"TİCARET HACMİMİZ SÜREKLİ OLARAK ARTTI"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

  • Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır.

  • Birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk. Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir.

  • İki devletli çözümün kalıcı barış olduğuna inanıyoruz.

İsrailli Bakan Lapid ise "Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.


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