15 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyor! ''Seks işçiliği için anne olmayı feda ettim''

Şimdi 35 yaşında olan Stella, daha önce bir hastanede radyolog olarak çalışıyordu. Patronunun ültimatomu sonucu 15 yıl önce bu sektördeki kariyerine son verip, keskin bir geçiş yaparak striptizci olma kararı alan genç kadın bunun kendisini büyük bir fedakarlığa zorladığını anlattı. Bu da annelikti.

20 YILDIR KULLANIYOR

Stella, uzun yıllardır doğum kontrolünde olduğunu açıkladı. 20 yaşından beri bu sektörde olduğunu söyleyen genç kadın, planlarının da bu sektörde devam etmek yönünde olması sebebiyle hamile kalmak istemediğini söyledi.

SIK SIK DÜŞÜNÜYOR

Bir bebeği olsaydı tüm dikkatini ona vermesi gerekeceğini söyleyen Stella, ayrıca içinde bulunduğu sektörün bir anne için ideal olup olmadığını sorguladığını da ifadelerine ekledi. Ancak yine de hastanede çalışmaya devam etseydi anne olup olmayacağını sık sık düşündüğünü açıkladı.

''ŞİMDİ YAPMAZSAM OLMAYACAK''

Ancak şimdi, bunun değişebileceğini umduğunu söyledi ve doğum kontrolünden çıkmaya hazırlandığını belirtti. “35 yaşındayım ve şimdi yapmazsam bir daha olmayacak. Çok fedakarlıklar yaptım.” diye konuştu.

PİŞMAN DEĞİL

Kamera karşısında olmayı sevdiğini söyleyen Stella, her şeye rağmen radyografiyi seks işçiliğiyle değiştirip kariyerine burada devam ettiği minnettar olduğunu belirtti ve “Kesinlikle pişman değilim ve bunu yapmasaydım şu anda nerede olurdum bilmiyorum” dedi.

