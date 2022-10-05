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15 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyor! ''Seks işçiliği için anne olmayı feda ettim''

05.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce uzun yıllar hiçbir fikri olmadan vahşi bir katille birlikte olmasıyla gündem olan Stella Paris, kariyeri ve bunun için feda ettiklerini anlattı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken striptiz yıldızı, nasıl tıp sektöründeki kariyerinden vazgeçtiğini ve seks işçisi olabilmek için anne olmayı feda ettiğini açıkladı.

15 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyor! ''Seks işçiliği için anne olmayı feda ettim''

Şimdi 35 yaşında olan Stella, daha önce bir hastanede radyolog olarak çalışıyordu. Patronunun ültimatomu sonucu 15 yıl önce bu sektördeki kariyerine son verip, keskin bir geçiş yaparak striptizci olma kararı alan genç kadın bunun kendisini büyük bir fedakarlığa zorladığını anlattı. Bu da annelikti.

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20 YILDIR KULLANIYOR

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Stella, uzun yıllardır doğum kontrolünde olduğunu açıkladı. 20 yaşından beri bu sektörde olduğunu söyleyen genç kadın, planlarının da bu sektörde devam etmek yönünde olması sebebiyle hamile kalmak istemediğini söyledi.

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SIK SIK DÜŞÜNÜYOR

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Bir bebeği olsaydı tüm dikkatini ona vermesi gerekeceğini söyleyen Stella, ayrıca içinde bulunduğu sektörün bir anne için ideal olup olmadığını sorguladığını da ifadelerine ekledi. Ancak yine de hastanede çalışmaya devam etseydi anne olup olmayacağını sık sık düşündüğünü açıkladı.

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''ŞİMDİ YAPMAZSAM OLMAYACAK''

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Ancak şimdi, bunun değişebileceğini umduğunu söyledi ve doğum kontrolünden çıkmaya hazırlandığını belirtti. “35 yaşındayım ve şimdi yapmazsam bir daha olmayacak. Çok fedakarlıklar yaptım.” diye konuştu.

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PİŞMAN DEĞİL

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Kamera karşısında olmayı sevdiğini söyleyen Stella, her şeye rağmen radyografiyi seks işçiliğiyle değiştirip kariyerine burada devam ettiği minnettar olduğunu belirtti ve “Kesinlikle pişman değilim ve bunu yapmasaydım şu anda nerede olurdum bilmiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
seks işçisi
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