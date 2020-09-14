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16 yaşındaki Alper Erözer korumayla geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:25 | Son Güncelleme

"Yerli Justin Bieber" olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Erözer, "Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen bir zarara dönüşebiliyor. Seven var, sevmeyen de var. Benim kendimi korumam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Alper Erözer korumayla geziyor

Müzik dünyasının "Yerli Justin Bieber"i olarak bilinen 16 yaşındaki Alper Erözer, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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Arkasından kendisini takip eden korumasıyla dikkat çeken Erözer, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Alper Erözer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"FANATİK HAYRAN KİTLEM ZARAR VEREBİLİR"

Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen bir zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor.

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El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var, sevmeyen de var. Benim kendimi korumam gerekiyor.

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İDDİALI AÇIKLAMALAR

"Göz Göze" isimli son single'ı ile ilgili konuşan ve Z kuşağına hitap ettiğini söyleyen Alper Erözer, şu ifadeleri kullandı:

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Müziklerim Z kuşağına hitap ediyor. Ben de Z kuşağındayım ve onlar için en iyi müziği yapmaya çalışıyorum. Türkçe popu rap bitirmedi. Uzun zamandır hep yapılan aynı şeyler yapıldı, o yüzden bitti.

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