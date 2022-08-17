17 Ağustos depremi saat kaçta, nerede oldu? 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? Marmara Depremi'nin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor!

Çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği, pek çok binanın yıkıma uğradığı ve Büyük Marmara depremi üzerinden 23 yıl geçti. Büyük Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 17 Ağustos depremi saat kaçta, nerede oldu? 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü?

17 AĞUSTO DEPREMİ SAAT KAÇTA, NEREDE OLDU?

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesidir. Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin acısı hala tazedir.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

1999 DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Deprem 45 saniye sürmüştür. Depremde 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği 43 bin 953 kişinin ise yaralandığı biliniyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Deprem, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 şiddetinde meydana gelmiştir.

17 AĞUSTOS DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

17 Ağustos 1999 depremi İstanbul da dahil olmak üzere Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olmuştur. Sarsıntı Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilmiştir.



