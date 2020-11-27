17 ilde FETÖ’ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen FETÖ’ye yönelik operasyonda kapılar eş zamanlı olarak çalındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü operasyonda toplam 54 kişi gözaltına alınırken megakent de birçok adreste düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Ümraniye’de operasyon yapılan adreste gözaltına alınan kişinin FETÖ’nün öğrenci yapılanmasında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar önce sağlık kontrolüne daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. (İHA)



