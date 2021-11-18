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17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

18.11.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler yarışma programlarından biri olan MasterChef'te 17 Kasım akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlığın ardından eleme adayları belli oldu. İşte MasterChef 17 Kasım eleme adayları...

17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'ten elenen yarışmacılara geri dönebilmeleri için bir şans daha verilmişti. Bunun sonucunda Azize Polat ve Görkem Demiral MasterChef'in ana kadrosuna yeniden girdi. MasterChef Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. İşte MasterChef 17 Kasım eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilinci takım oyununda konsept Balkan mutfağı oldu. Bu kapsamda 6 ülkenin 6 farklı yemeği yapıldı. Dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireyse dokunulmazlık için kolları sıvadı. Diyabet farkındalığına yönelik yaratıcı tabak çıkarma görevinde şefler, Dilara'nın dokunulmaz olduğunu açıkladı.

17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF 17 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

17 Kasım akşamında eleme potasına Tahsin ile Sergen girdi. Eleme potasında Azize, Pelin, Tahsin ve Sergen yer alıyor.

17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF 17 KASIM MENÜ

17 Kasım akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde brudet, elbasan tava, tikvenik, ascinia, tavçe gravçe ve papanaşi hazırlandı.

Tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik malzemeleri neler?Tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik malzemeleri neler?
Tavçe Gravçe nasıl yapılır? Tavçe Gravçe malzemeleri neler?Tavçe Gravçe nasıl yapılır? Tavçe Gravçe malzemeleri neler?
Elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava malzemeleri ve tarifiElbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava malzemeleri ve tarifi
Brudet nasıl yapılır? İşte brudet tarifi ve malzemeleriBrudet nasıl yapılır? İşte brudet tarifi ve malzemeleri
Ascinica nasıl yapılır? Ascinica (soğan dolması) malzemeleri neler?Ascinica nasıl yapılır? Ascinica (soğan dolması) malzemeleri neler?
Papanaşi nasıl yapılır? İşte papanaşi tarifi ve malzemeleriPapanaşi nasıl yapılır? İşte papanaşi tarifi ve malzemeleri


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TV8 Masterchef
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