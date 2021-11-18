17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'ten elenen yarışmacılara geri dönebilmeleri için bir şans daha verilmişti. Bunun sonucunda Azize Polat ve Görkem Demiral MasterChef'in ana kadrosuna yeniden girdi. MasterChef Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. İşte MasterChef 17 Kasım eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilinci takım oyununda konsept Balkan mutfağı oldu. Bu kapsamda 6 ülkenin 6 farklı yemeği yapıldı. Dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireyse dokunulmazlık için kolları sıvadı. Diyabet farkındalığına yönelik yaratıcı tabak çıkarma görevinde şefler, Dilara'nın dokunulmaz olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF 17 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

17 Kasım akşamında eleme potasına Tahsin ile Sergen girdi. Eleme potasında Azize, Pelin, Tahsin ve Sergen yer alıyor.

MASTERCHEF 17 KASIM MENÜ

17 Kasım akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde brudet, elbasan tava, tikvenik, ascinia, tavçe gravçe ve papanaşi hazırlandı.



