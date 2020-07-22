17 yaşındaki Damla'dan haber alınamıyor

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı.

TÜM BİRİMLER HAREKETE GEÇTİ

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye alırken, asayiş şubesi başta olmak üzere tüm birimler genç kızın bulunması için harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

Bu arada, Damla Horuz’un bulunması için sosyal medyada fotoğrafları paylaşılarak, çağrı yapıldı. Sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer alan Damla Horuz’un bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı. Kampanyaya NBA'de oynayan Cedi Osman da katıldı. (DHA)

