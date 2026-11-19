İskenderun Belediyesi, yüksek verimin yaşanmasıyla dalda kalan mandalinayı çürümeye terk etmeyerek çiftçilere can suyu olacak çalışmayı hayatı geçirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel üreticilere destek olmak amacıyla çiftçilerden satın aldığı 67 ton mandalinayı, 7 bin haneye ücretsiz dağıtıldı.

İskenderun Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel çiftçilerin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırılırken, özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlanıyor. Hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina dağıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yürütülen çalışmanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayarak ailelerle sohbet etti.

Başkan Dönmez, "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır. Çiftçilerimizin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak bugüne kadar 67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun’umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.