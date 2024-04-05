17 yıldır Tayvan'da yaşayan Türk 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananları anlattı! "Oldukça sert bir deprem"

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, yerel saatle sabah 7.58'de Hualien şehrinin 18 kilometre (11 mil) güneyinde ve 34,8 kilometre (21 mil) derinlikte meydana geldi.

İkinci memleketi olarak tabir ettiği Tayvan'da yaşanan büyük depremin bilançosunu paylaşan Karlova, "Oldukça sert bir deprem. Fakat arkadaşlar bu depremin ardından Hualien şehrinde sadece 2 tane bina yan yattı. Bunun dışında internet kesilmedi. Elektrikler belli yerlerde kesildi. Tren ve metro seferleri aksadı ama tamamen durmadı. Halk kesinlikle panik yapmadı ve bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra uzmanlar ne diyorsa ona göre hareket ettiler arkadaşlar" dedi.

Aynı büyüklükteki bir depremin İstanbul'da yaşanması durumunda daha şiddetli sonuçların oluşabileceğini belirten Karlova, "Aynı büyüklükte bir deprem Türkiye'de yaşansaydı özellikle İstanbul'da şu anda binlerce insanımızı kaybetmiş olacaktık. Bu işin şakası yok. En mutlu olduğumuz günün ardından bir anda depreme yakalanabilirsiniz. Depremden kaçamayacağız ama binalarımızı sağlam yaparsak aynı Tayvanlılar gibi. Bizler de depremden en az zararla kurtulabiliriz" diye konuştu.







