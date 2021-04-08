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19.yüzyılda binlerce kadının ölümüne sahip olan moda trendi: Çemberli etek

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman içerisinde moda ve güzellik algısı inanılmaz bir değişime uğradı. 80’li ve 90’lı yıllara ait fotoğrafları gördüğünüzde küçük bir şaşkınlık geçirdiğinize eminiz. 20. yüzyılda kadınların moda olduğu için kullandıkları bir aksesuar olan çemberli etekler çok kötü bir geçmişe sahiptir. Bu moda aksesuarı nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısıysa şok edici…

19.yüzyılda binlerce kadının ölümüne sahip olan moda trendi: Çemberli etek

19.yüzyılda kadınların eteklerinin içine çemberli iç etek giymeleri modaydı. Bu sert yapıya sahip olan iç etekler orijinal olarak at kılından dokunmuş kumaşlardan üretiliyordu. 1800’li yılların en büyük trendi olan etekler bir süre sonra at kılından vazgeçilerek pamuktan yapılmaya başlandı ve daha sonra kafes etekler popüler oldu. İlk başlarda soyluların ve üst sınıfların kullandıkları bu aksesuar zaman içerisinde tüm sınıflardan kadınların vazgeçilmezi halini aldı.

Ancak krinolin olarak bilinen bu eteklerin tehlikeli bir yanları da vardı çünkü bu aksesuar çok çabuk alev alıp yanabilen bir yapıya sahipti. Özellikle kadınlar yemek yaparken etekleri alev alıyordu. Sık sık çemberli etekleri tutuştuğu için yanarak ölen kadınların haberleri basında yer almaya başladı. 1864 yılında New York Times gazetesi tüm dünyada 40 binden fazla kadının çemberli etekleri tutuştuğu için yanarak öldüklerini yazdı. Yaşanan can kayıplarının yanı sıra çemberli eteklerin neden olduğu ölümcül olmayan başka sorunlar da mevcuttu. Çemberli etekler tren rayları ve yollara sıkışarak tehlikeli bir noktaya geliyordu.

trend

Çemberli etek trendi 1800’li yılların sonunda gözden düşerek sona erdi. Ancak günümüzde daha küçük çaplı krinolinler moda dünyasındaki yerini korumaya devam etti. Bu küçük modeller gelinlikler ve sahne kıyafetlerinde kullanılıyor.

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