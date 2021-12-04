HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1900 yıllık! Jandarmaya satmaya çalıştılar, aralarında muhtar da var

1900 yıllık! Jandarmaya satmaya çalıştılar, aralarında muhtar da var

04.12.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Germencik'te 1900 yıllık olduğu değerlendirilen 1 ton ağırlığındaki mezar taşını; müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 1’i mahalle muhtarı 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

1900 yıllık! Jandarmaya satmaya çalıştılar, aralarında muhtar da var

Germencik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı H.E.'nin elinde bulunan tarihi eseri 250 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, H.E. ile iletişime geçerek şüphelilerle buluştuktan sonra mezar taşının gömülü olduğu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti. Mezar taşını gömülü olduğu yerden çıkarmaya çalışan muhtar H.E. ile birlikte K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.

MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Müze yetkililerince; taşın Roma dönemine ait ve 1900 yıllık olduğu değerlendirildi. Mezar taşının 120 santim uzunluğunda, 45 santim genişliğinde, 20 santim kalınlığında ve üzerinde kabartmalar bulunduğu da belirtildi.

Tarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktıTarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Taşı satmaya çalışırken gözaltına alınan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladıKorkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalle ayağa kalktı

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalle ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.