1907 Fenerbahçe derneği ile InGame Group arasında işbirliği anlaşması!

1907 Fenerbahçe derneği ile InGame Gruop arasında iş birliği anlaşması düzenlenecek. Fenerbahçe'nin resmi sitesi fenerbaheç.org üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye’de esporun öncü kurumlarından 1907 Fenerbahçe Derneği ile dünya genelinde 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde yüz Türk yapımı Zula’nın yaratıcısı, Türkiye’de espora en çok yatırım yapan Türk şirketlerinden biri InGame Group arasında işbirliği anlaşması düzenleniyor.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ve InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp’in yanı sıra, Fenerbahçe espor oyuncularının da katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı 25 Temmuz Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı Fenerium Mağazasında gerçekleşecek. Saat 10.00-11.00 arası gerçekleştirilecek kayıt ve karşılamanın ardındından 11.00'da program başlayacak."

