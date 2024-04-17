Kızlarının 17 yaşındaki arkadaşına tecavüz etti! Babadan pişkin savunma: İddiaları tamamen reddediyorum

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Songkhla bölgesinde ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kız Mueang Songkhla civarındaki arkadaşlarının yazlık evine misafir olarak gitti. 17 yaşındaki kız aarkadaşlarının babası tarafından onların evinde kaldığı gece tecavüze uğradığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadesinde mağdur iddia edilen cinsel saldırıların birçok kez meydana geldiği gece arkadaşlarıyla aynı odayı paylaşıyordu.

Polis, daha sonra tutuklama emri çıkarılmasına yol açan delilleri topladı. Sanook'un haberine göre, şüpheliyi Songkhla'nın Mueang bölgesinde buluncaya kadar soruşturmalarına devam ettiler. Tutuklanan saldırgan hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.