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1970’li yıllardaki kıvırcık saç akımı geri döndü! Sosyal medyada popüler olan trend yayıldı

13.10.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970’li yıllarda Liverpool futbol takımının orta saha oyuncusu Terry McDermott, İngiltere efsanesi Kevin Keegan ve Arsenal'in forveti Alan Sunderland'ın kıvırcık saçları pek çok kişinin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen 50 yılın ardından ise bu saç modeli yeniden popüler olmaya başladı. Özellikle genç erkeklerin perma yaptırarak kıvırcık saçlı fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması trendin popülerliğini arttırdı.

1970’li yıllardaki kıvırcık saç akımı geri döndü! Sosyal medyada popüler olan trend yayıldı

Sosyal medyanın hayatın her alanında etkili olmasıyla beraber moda sektörü de bu durumdan nasibini aldı. 1900’lü yıllarda moda olan pek çok akımın günümüze uyarmasına hepiniz aşinasıdır. Ancak bu sefer moda saç stillerini belirledi. 1970’li yıllarda kıvırcık saçlı erkeklerin yarattığı ikonik durum sosyal medya aracılığıyla günümüze taşındı. Birçok erkek sosyal medya kullanıcısı kuaförlerin yolunu tutarak saçlarına perma yaptırmaya başladı.

TREND KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

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Geçtiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan permalı saç modeli son dönemde İngiltere’yi de etkisi altına aldı. Özellikle 20’li yaşlarındaki erkeklerin büyük bir ilgi gösterdiği trend kısa sürede tüm dünyada kabul gördü.

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Yakında vizyna girmesi beklenen Dune filminin yıldızı 25 yaşındaki Amerikalı aktör Timotheee Chalemet gibi kıvırcık saçlı ünlülerin de akım üzerinde bir etkisi olduğu düşünülüyor.

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