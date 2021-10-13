1970’li yıllardaki kıvırcık saç akımı geri döndü! Sosyal medyada popüler olan trend yayıldı

Sosyal medyanın hayatın her alanında etkili olmasıyla beraber moda sektörü de bu durumdan nasibini aldı. 1900’lü yıllarda moda olan pek çok akımın günümüze uyarmasına hepiniz aşinasıdır. Ancak bu sefer moda saç stillerini belirledi. 1970’li yıllarda kıvırcık saçlı erkeklerin yarattığı ikonik durum sosyal medya aracılığıyla günümüze taşındı. Birçok erkek sosyal medya kullanıcısı kuaförlerin yolunu tutarak saçlarına perma yaptırmaya başladı.

TREND KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Geçtiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan permalı saç modeli son dönemde İngiltere’yi de etkisi altına aldı. Özellikle 20’li yaşlarındaki erkeklerin büyük bir ilgi gösterdiği trend kısa sürede tüm dünyada kabul gördü.

Yakında vizyna girmesi beklenen Dune filminin yıldızı 25 yaşındaki Amerikalı aktör Timotheee Chalemet gibi kıvırcık saçlı ünlülerin de akım üzerinde bir etkisi olduğu düşünülüyor.



