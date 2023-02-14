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198 saat enkaz altında neyle yaşama tutunduğunu anlattı! Ağabey ile kardeşinin görüntüleri tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı

14.02.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 günden fazla enkaz altında kaldılar, gün yüzüne çıkmadan önce el salladıkları videoyla tüm Türkiye'yi ağlattılar. Depremin 9. gününde Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkan ağabey-kardeş Baki Yeninar (21) ile kardeşi Muhammed Enes'in (17) kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan Baki Yeninar, kurtarma ekiplerine enkazda yaşama ne ile tutunduğunu açıkladı.

198 saat enkaz altında neyle yaşama tutunduğunu anlattı! Ağabey ile kardeşinin görüntüleri tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı

Kardeşiyle enkaz altında kalıp 198 saat direndi. Ağabey Baki Yeninar'ın kurtarma ekiplerine ilk sözlerinden biri "Babamgillerden haber var mı?" oldu. Yeninar, kurtarma ekipleriyle sohbet ederken enkazda bunca süre nasıl kaldığını da açıkladı.

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KURTARILMA ANLARI KAMERADA

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazından kardeşi Muhammed Enes (17) ile çıkarılan 21 yaşındaki Baki Yeninar'ın kurtarıldığı anlar, ekiplerin çektiği görüntülere yansıdı.

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PROTEİN TOZUYLA HAYATTA KALMIŞ

Kurtarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Baki Yeninar, kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi.

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"BABAMGİLDEN HABER VAR MI?"

Bilinci açık, genel sağlık durumu da iyi olduğu gözlenen Baki Yeninar, kurtarma ekiplerinin "kendini bırakma" şeklindeki sözleri üzerine, "Allah razı olsun hepinizden. Babamgilden haber var mı" diye konuştu. Ekipler ise babasının hastanede olduğunu söyledi.

Kurtarma ekibinden biri de Baki Yeninar'a, "Baki kardeşim Gölcük Tersane burada, Jandarma Arama Kurtarma burada. JAK timleriyiz biz." dedi.

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(AA)

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