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2.5 aylık evli kadın kâbusu yaşadı! Öfkeli kocadan bıçaklı işkence: Yanımda neden yatmadın?

09.12.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kocası tarafından zorla tutulan ve işkenceye maruz kalan talihsiz kadın, polis baskınıyla kurtarıldı. 2.5 aylık kocasının yanında yatmadığı gerekçesiyle bıçakla üzerine saldırdığını aktaran 31 yaşındaki S.K., "Küfredip tokat attıktan sonra kafamı yumruklayıp, vücudumu tekmeledi. Ardından elbiselerimi yırttı. Sonra yatak odasına götürüp dövmeye başladı." dedi.

2.5 aylık evli kadın kâbusu yaşadı! Öfkeli kocadan bıçaklı işkence: Yanımda neden yatmadın?

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Yüreğir ilçesinde, geçen pazar günü polisi arayan S.K.'nın (31) kız kardeşi, ablasının kocası tarafından "zorla evde tutulduğu" ihbarında bulundu. Eve giden polis, mağdur kadını kurtarırken, eşi Serhat K.'yı (28) da gözaltına aldı.

"2.5 AYDIR SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜM"

Sabah Gazetesinden Ziya Ramoğlu'nun haberine göre; S.K., ifadesinde "2.5 ay önce evlendik. Sürekli şiddet gördüm. Son olarak geçen 12 Kasım'da darp etti. Rapor aldım ancak bir daha yapmayacağına dair söz verince, şikâyet etmekten vazgeçtim. 4 Aralık akşamı ziyarete gittiğim ablamın evinden otomobille alıp, 'İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz' diyerek beni yine darp etti. Bıçakla vurmaya çalıştı. Ardından aracı hızlandırıp, 'Öleceğiz' diyerek önümüze çıkan TIR'ın üstüne sürdü. Direksiyonu tutarak engelledim" dedi.

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"BIÇAĞI VÜCUDUMDA GEZDİRDİ"

Eşinin küfrederek hakaretler ettiğini, defalarca yüzüne tükürüp vurduğunu da sözlerine ekleyen S.K., şöyle konuştu;

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"Eve geldikten sonra da darp etmeye devam edip, telefonumu aldı. Ertesi gün, 'Neden yanımda uyumadın?' diyerek tekrardan darp etmeye başladı. Küfredip tokat attıktan sonra kafamı yumruklayıp, vücudumu tekmeledi. Ardından elbiselerimi yırttı. 3 bıçak alıp, ikisini bana verdi. Kendisindeki bıçağı vücudumda gezdirmeye başladı. Sonra yatak odasına götürüp dövmeye başladı. Gitmek istediğimi söylediğimde, 'Bu evden ancak ölün çıkar' dedi."

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

S.K., kadın sığınma evine yerleştirilirken, ifadesinde, "Aramızda itiş-kakış oldu. Kendisine gelmesi için eşime bir iki kez vurmak zorunda kaldım" diyen Serhat K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
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