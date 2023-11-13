2 ayrı erkek için otele rezervasyon yaptırdı! Müge Anlı'da gergin anlar: "Amacım rezil etmek değil!"

Müge Anlı, Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un ailesini ağırladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün olaya el attığını vurgulayan ünlü gazeteci, genç adamın sevgilisi olduğu öne sürülen Derya'nın ifadeye çağrıldığını belirtti. Programda yaşananlar bunla da sınırlı kalmadı. Müge Anlı, Yusuf'un kaybolmadan 1 ay kadar önce sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ile Makedonya'ya gittiğini anımsattı.

Yusuf'un ağabeyi Vedat Bey; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklamada bulundu. Vedat Bey, "Benim amacım Derya'yı rezil etmek değil. Kardeşimi aramak. 2 ayrı erkeğe otele rezervasyon neden yaptırdın? Yusuf 31 Mayıs günü İstanbul'dan Makedonya'ya uçtu. Akşam saat 18.00 gibi beni aradığını ve ertesi gün döneceğini söyledi. Bu bilgileri benim turizmci bir arkadaşım verdi." ifadelerini kullandı.

150 METRE İLERİDE BAŞKA OTELDE SEVGİLİSİ İLE KALMIŞ!

Yusuf'un kaldığı otelde Derya'nın da konakladığını belirten Vedat Bey açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yusuf'un kaldığı otele 150 metre çaprazında bir otel daha var. O otelde Harun kalıyor. Harun ve Derya'nın o otelde kaldığını belgeleyebilirim."

Yusuf'un 10 günlük tatilinden olması gerekenden erken döndüğünü söyleyen Vedat Bey, şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf, 'Ben daha erken döneceğim. Burada yaşanmaması gereken şeyler oldu' dedi."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuya ilişkin bir açıklama da acentelik işi yapan Mert Bey'den geldi. Mert Bey, bahsi geçen otellere Derya tarafından rezervasyon yapıldığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Harun Bey, Makedonya'da iki farklı yerde kalmış. Otellerde iki farklı oda kiralanmış."

NE OLMUŞTU?

Genç aşçı Yusuf Kavuk'tan Temmuz ayından bu yana haber alınamıyor. Ailesi, Yusuf için endişelendiği için Müge Anlı'dan yardım istedi.

BİR CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ OLABİLİR!

Canlı yayında yapılan açıklamalar şüphe oklarının Derya ve Harun'a çevrilmesine neden oldu. Yusuf Kavuk'un bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimalinden endişe duyuluyor.

Yusuf Kavuk'un Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise izleyenlerde merak uyandırdı.

Derya Altun'un evli olmasına rağmen genç aşçı Yusuf Kavuk ile sevgili olduğu iddia edildi. Yusuf'un ağabeyi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Derya evli ve boşanma aşamasında olduğunu söylemişti hepimize. Temmuz'da son davasının olduğunu ve sonra da Yusuf ile evleneceğini söylüyordu. Daha sonra biz Derya'nın yalanlarını öğrendik. Derya aslında evliymiş ve boşanmak da istemiyormuş. Ortada dava da yokmuş. Yusuf bu yalanları öğrenince ilişkiyi bitirmişti. Derya 3 yıl boyunca kandırmış. Hatta Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş."

OLAY İYİCE İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI!

Programda Derya Altun'un sevgilisi olduğu iddia edilen Harun adlı bir şahsın da olaya dahil olmasıyla durum iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.

"Makedonya'ya giden Yusuf ve Derya'nın orada güzellik merkezi sahibi Harun'la tanışıyor. Üstelik Derya, Yusuf'u kardeşim, Harun'u da ağabeyim olarak tanıştırmış" şeklindeki açıklamalar üzerine programa bağlanan Derya Hanım, şu açıklamayı yaptı:

"Ben Makedonya'da hukuk okuyorum. Yusuf telefon almak için benim yanıma gelmişti. Amacım yalnızca ona yardım etmekti. Harun ile onu ben tanıştırdım. Daha sonra görüştüklerini bilmiyorum."

Yusuf Bey'in kaybolmadan önce Harun Bey ile görüştüğü aktarılırken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yusuf'un bir arkadaşına Harun'u araştırması için mesaj attığı öğrenildi. Harun Bey ise Yusuf ile ortak olacaklarını söyledi. Harun Bey'in yaklaşık 500 tane güzellik merkezinin sahibi olduğu öğrenildi.

Harun Bey'in iddiasına göre Yusuf bir tarla sattı ve 4 milyon TL ile güzellik merkezine ortak olmak istedi. Harun Bey yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yusuf, bir arkadaşıyla görüşecekti. Onu bekledim. Daha sonra onu lüks bir arabanın yanına bıraktım." ifadelerini kullandı.

Açıklamalar üzerine Yusuf'un bir arkadaşı canlı yayına bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:

"Yusuf başında bir iş olduğunu ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Yusuf bana bir mesaj attı. Birisinin fotoğrafını attı. Bu kişinin polis olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. Yusuf'un büyük paraları yoktu. Ortaklık kurması söz konusu değil."

Derya Hanım, Harun ve Yusuf ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Harun Bey'in ofisinde çalıştığı öğrenilen bir kişi ise "Harun Bey'in odası camla kaplıydı. İçerisi görülüyordu. Harun Bey'in yanında el ele oturuyorlardı. Her gün geliyordun. Giyinip süslenip sabahtan akşama kadar ofiste oturuyordun. Özel kahvaltılar, kahveler geliyordu. Arabanın rengi kiremit rengiydi. Yağmurlu bir akşamda o araçla personelleri evlerine bıraktın" açıklamasında bulundu. Bu kişi, Harun Bey'in Kurban Bayramı'nda üstü kanlı bir şekilde ofise geldiğini de söyledi:

"O günden sonra Harun Bey'in ruh hali çok değişti. Kurban kestim o yüzden üstüm bu halde dedi. Daha sonra kapalı alanlara girme fobisi oldu. Eli ayağı titriyordu."

"BENİM ONUNLA KURDUĞUM HAYALLERİ BAŞKASIYLA YAŞAYACAK"

Yusuf'un ağabeyi Vedat Bey ise şu açıklamayı yaptı:

"Yusuf, Makedonya'dan dönünce Derya ile bu iş bitti dedi. 10 günlüğüne gittiği tatilden 2-3 gün sonra geri döndü. Döndükten belirli bir süre sonra Bursa'ya gideceğini söyledi. Benim onunla hayalini kurduğum şeyleri başka birisiyle yaşayacak."

Vedat Bey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf bana Derya ile bir bungolova gitmenin hayalini kurduğunu söyledi. Benimle hayalini kurduğu şeyi Harun ile yaşayacak. Onlara yüzümü göstereceğim dedi."

"SEVGİLİSİ DEĞİLSE NEDEN ASKILIĞIMIZDA İÇ ÇAMAŞIRI ASILIYDI"

Derya ise "Yusuf benim kardeşim gibiydi. İnsanların yanında bana abla diyordu. Beni karalamayın" diyerek kendini savundu.

Vedat Bey "Madem sevgili değildi bizim evimizin askılığında iç çamaşırları neden asılıydı? Neden bizim eve geliyordu."





