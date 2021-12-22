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  4. 2 bin 927 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yanık tarih verdi

2 bin 927 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yanık tarih verdi

22.12.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 bin 927 engelli memur atama tarihleri belli oldu. 2022 yılı ocak ayı sonu itibarıyla 2 bin 927 engelli memur atamasının gerçekleştirileceğini vurgulayan Bakan Yanık, bu şekilde kamuda çalışan engelli memur sayısının 66 bin 14’e yükseleceğini belirtti.

2 bin 927 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yanık tarih verdi

Engelli memur atama tarihleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Yanık, her bireyin çalışma hayatına katılabileceğini vurgulayarak, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu ifade etti. "Her birey, çalışma hayatına katılabilir." anlayışıyla engellilerin istihdam imkânlarını artıracak çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Yanık, özel sektör temsilcileri ile iş birliği hâlinde beceri temelli iş uyumu uygulamasını hayata geçirerek, engelli bireylerin istihdama dâhil edildiğini bildirdi.

2 BİN 927 ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2 bin 927 engelli memur ataması Ocak 2022’de yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları kaydetti:

"2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10 katını geçen bir artışla 62 bin 337'ye ulaştı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63 bin 87'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek, sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."

Kamuda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012'de başladığını anımsatan Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı. Bakan Yanık, "2020 yılı EKPSS için Bakanlığımız bütçesinden 8,3 milyon TL'ye yakın sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) aktarılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS için ise 9,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır." bilgisini verdi.

Yanık, ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek adayların ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını anlattı.

Bakan Yanık, 2022 EKPSS'nin 24 Nisan 2022'de yapılacağını, başvuruların ise 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını kaydetti.

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