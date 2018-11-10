2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da olay ünlü isme uzandı

Esra Erol'da bu kez ünlülere kadar uzanan 2 kayıp kız çocuğu olayı izleyenleri hayretler içinde bıraktı. 5 yıllık evliliğinden iki çocuğu olan Dilek Yağcı, çocuklarının kaçırıldığı iddiası ile Esra Erol'a başvurdu. Olayın detaylarını araştıran Esra Erol, şaşkına çeviren isimlerle karşılaştı. İvana Sert ve ünlü manken Özge Ulusoy'un da adının karıştığı olayın detayları şöyle: Esra Erol'da bu kez ünlülere kadar uzanan 2 kayıp kız çocuğu olayı izleyenleri hayretler içinde bıraktı. 5 yıllık evliliğinden iki çocuğu olan Dilek Yağcı, çocuklarının kaçırıldığı iddiası ile Esra Erol'a başvurdu. Olayın detaylarını araştıran Esra Erol, şaşkına çeviren isimlerle karşılaştı. İvana Sert ve ünlü manken Özge Ulusoy'un da adının karıştığı olayın detayları şöyle: Çiftin boşanma süreci devam ederken mahkeme velayeti geçici olarak anneye veriyor. Dilek Yağcı'nın ayrılmaya çalıştığı eşinin ailesi ile farklı bir bağlantısı daha vardı. Taner Yağcı'nın erkek kardeşi ile Dilek Yağcı'nın kız kardeşiyle evliydi. Haliyle bir anda kopmaları mümkün değildi.

3 ay birlikte yaşayan çift sonunda evleri ayırıyor. Dilek Yağcı çocukları ile baba evine dönüyor. Taner Yağcı çocuklarını görmek için zaman zaman o evden alıp, sorunsuz olarak da geri getiriyor. Son seferinde ise Dilek Yağcı için korkunç bir olay yaşanıyor. Bayramda çocukları alan Taner Yağcı bir daha onları getirmiyor ve sırra kadem basıyor. 3 yıl çocuklarını göremeyen Dilek Yağcı son çare olarak Esra Erol'a çıkınca şaşkına çeviren detaylar ortaya çıktı. Programdaki iddialardan haberdar olan Taner Yağcı, Esra Erol'a gönderdiği mesajla olaya ünlü isimler İvana Sert ve Özge Ulusoy'u dahil etti. İşte attığı o mesaj ve sonrasında olanlar: TANER YAĞCI'NIN ESRA EROL'A YOLLADIĞI MESAJ Alabiliyorsa alsın çocukları. Ben şu anda Batum'dayım. Resmi yollardan Batum'a geçiş yaptım. Çocukların benim yanımda olup olmadığını siz araştırın bulun. Özge Ulusoy ve İvana Sert de benim durumumu çok iyi biliyorlar. Özge Ulusoy ve İvana Sert de bu duruma çok üzülüyor ve bana hak veriyorlar. Peki Taner Yağcı, Özge Ulusoy ve İvana Sert'i nereden tanıyor, çocukların kaçırılması ile bu iki ismin ilgisi ne? Esra Erol da verilen isimlerle şaşkına döndü ve ünlü manken Özge Ulusoy'u canlı yayına bağladı. Olayın detaylarını ünlü manken Özge Ulusoy açıkladı.

ÖZGE ULUSOY VE İVANA SERT NEREDEN TANIYOR? Özge Ulusoy yakın bir arkadaşının franchise olan Aydın'daki bir güzellik merkezinin açılışına katılıyor. Merkezin sahibi Taner Yağcı. İşte bu noktada işin içine esrarengiz bir kadın da dahil oluyor. Özge Ulusoy'un anlattıkları şöyle:

-Biz orda tanıştık Taner Yağcı ile. Daha dorusu biz eşiyle muhatap olduk. Yani eşi olduğunu düşünüyorduk çünkü ona açmış güzellik merkezini. Bu açıklama ile Taner Yağcı'nın kendisine Aydın'da bir sevgili edindiği hatta ona güzellik merkezi açtığı ortaya çıktı. Kadının adı Ölen Ayşen Bozdağı. Açılışta Taner Yağcı, çocukları ile birlikte yer alıyor ve Özlen Ayşen Bozdağı da eşi olarak lanse ediyor. Peki Özge Ulusoy'un Taner Yağcı ile ilgilisi ne? İşte ünlü manken şunları anlattı: -Hayatımda bir kez gördüm o kişiyi. Bir daha da hiç görmedim. Bir yada 1.5 sene önceydi. Benim konudan (çocukların kaçırılması) haberim daha yoktu. Kendisinin boşandığını çocuklarının annesinin başka biri olduğunu bilmiyordum. Sen arayınca öğrendim. Beyefendi ile hiç samimiyetim, hiç bir dostluğumuz yok.