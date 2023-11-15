MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2 çocuk annesi Pelin Karahan evlenme hikayesini ilk kez anlattı: "Hamile kalınca..."

2 çocuk annesi Pelin Karahan evlenme hikayesini ilk kez anlattı: "Hamile kalınca..."

15.11.2023 21:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan samimi itiraflarda bulundu. 2014 yılında nikah masasına oturan ve 2 oğlu olan Pelin Karahan evlilik hikayesini ve eşinin hastalığından bahsetti.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla gerçekleşen Bambaşka Sohbetler adlı programa konuk oldu. Hamile kaldığı için evliliği hızlandırdığını dile getiren 2 çocuk annesi Karahan, eşinin hastalığından sonra gerçeklerle yüzleşme hikayesini anlattı.

381081510_275408312111589_48149341540120864_n

Ekim 2011'de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenen ve 2013 yılı Kasım ayında da boşanan Pelin Karahan, 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

pelo

EVLİLİK HİKAYESİNİ İTİRAF ETTİ

Evlilik hikayesini ilk kez anlatan 39 yaşındaki Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk" ifadelerine yer verdi.

354411392_938238397261126_8146395890699256715_n

EŞİNİN HASTALIĞINI ANLATTI

Pelin Karahan, "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi." dedi.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar ve Nihal Candan kardeşler soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isim yurt dışındaki firari doktor çıktı! Bahar ve Nihal Candan kardeşler soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isim yurt dışındaki firari doktor çıktı!
Fenomenlerin Rönesans Tablosu! Dilan Polat'ın çektiği karede dikkat çeken detayFenomenlerin Rönesans Tablosu! Dilan Polat'ın çektiği karede dikkat çeken detay
Güzellik merkezi sektörüne adım atan fenomen çift Şahangiller'den açıklama! Güzellik merkezi sektörüne adım atan fenomen çift Şahangiller'den açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan bedri güntay erdinç bekiroğlu kavak yelleri Oyuncu evlilik yaşında
En Çok Okunan Haberler
Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma!

Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma!

Bursa'da sözlü taciz! 'Senin kızın yaşındayım'

Bursa'da sözlü taciz! 'Senin kızın yaşındayım'

2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yatakları demirden, 24 saat milli marş, kelepçeli mahkumlar karanlık hücrede, tuvaletleri yerde bir delik... Akılalmaz işkenceyi İsrailli Bakan paylaştı!

Yatakları demirden, 24 saat milli marş, kelepçeli mahkumlar karanlık hücrede, tuvaletleri yerde bir delik... Akılalmaz işkenceyi İsrailli Bakan paylaştı!

İngiltere'de VAR kayıtları açıklandı!

İngiltere'de VAR kayıtları açıklandı!

5 yaşındaki Deniz diş tedavisi sonrası hayatını kaybetmişti! "Anne ölüyorum" demiş! Başsavcılıktan açıklama!

5 yaşındaki Deniz diş tedavisi sonrası hayatını kaybetmişti! "Anne ölüyorum" demiş! Başsavcılıktan açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.