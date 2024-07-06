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  4. 2 gün önce grup dağılmıştı! Tek başına sahneye çıktı!

2 gün önce grup dağılmıştı! Tek başına sahneye çıktı!

06.07.2024 13:45
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.07.2024 13:45
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Henüz 2 gün önce dağıldıklarını duyurarak hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Köfn grubundan şaşırtan bir hamle daha geldi. Dağılan Köfn grubunun solisti Salman Tin bir mekanda tek başına sahne aldı.

2022 yılında "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Köfn grubunda live performer, prodüktör ve aranjör görevlerini üstlenen Bilge Kağan Etil'in bir süre yurt dışında yaşayacak olmasının bu kararda etkili olduğu dağılmalarına neden olduğu öğrenildi.

Son zamanlarda Simge ile birlikte yaptıkları 'Yakışıklı' adlı düet ile, listeleri alt üst eden Köfn grubunun hayranları yeni bir konser tarihi beklerken; grubun solisti Salman Tin ilk defa bir mekanda tek başına sahne alarak dinleyicilerini şaşırttı.

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'ÇIKMIŞ BİLE TEK SAHNEYE'

Bir sosyal medya kullanıcısı, yayınladığı videoda Köfn grubunun solistinin tek başına sahne aldığı görüntüleri paylaştı. Hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı videoyu 'Çıkmış bile tek başına sahneye' notuyla paylaştı.

Videoda grubun solisti Salman Tin'in sahnede tek başına grubun 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısını hüzünlü bir şekilde söylemesi, grubun yollarını tamamen ayırdığını kesinleştirdi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
grup sahne
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