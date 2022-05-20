Sayfa konuğu Ali Erkazan, 20 Mayıs Cuma günü canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu 2. Sayfa programını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

2. SAYFA KONUĞU ALİ ERKAZAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Erkazan 1 Ocak 1952 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet Usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

2006 Yılında Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Cüneyt Arkın, Mehmet Ali Erbil, Pascal Nouma, Sinem Kobal ve Burak Sergen ile birlikte rol almıştır.

27 Mart 2015 yılında vizyona giren Güvercin Uçuverdi isimli dizide Atalay Demirci, Salih Kalyon ve Ayşen Gruda ile rol aldı.

12 Nisan 2016'da oyuncu Cansel Elçin'in yazıp yönettiği Melekleri Taşıyan Adam filminde Serkan Batçı ve Tereza Bonaventurova ile başrolü paylaştı.

ALİ ERKAZAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ali Erkazan'ın rol aldığı dizi ve filmler:

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021

Aykut Enişte - İhsan 2019

Hayat Sevince Güzel: Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel - İdris 2016

Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül, Konyalı Adil - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - Mehmet usta 2002-2004

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşıfelek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997-2003

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983

