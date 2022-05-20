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  4. 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

2. Sayfa konuğu Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

20.05.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa konuğu Ali Erkazan, 20 Mayıs Cuma günü ekrana gelen programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Oynadığı; En Son Babalar Duyar, Şaşıfelek Çıkmazı, Sıdıka gibi dizilerle bilinen ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa konuğu Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
  1. Sayfa konuğu Ali Erkazan, 20 Mayıs Cuma günü canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu 2. Sayfa programını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

2. SAYFA KONUĞU ALİ ERKAZAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Erkazan 1 Ocak 1952 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet Usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

2006 Yılında Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Cüneyt Arkın, Mehmet Ali Erbil, Pascal Nouma, Sinem Kobal ve Burak Sergen ile birlikte rol almıştır.

27 Mart 2015 yılında vizyona giren Güvercin Uçuverdi isimli dizide Atalay Demirci, Salih Kalyon ve Ayşen Gruda ile rol aldı.

12 Nisan 2016'da oyuncu Cansel Elçin'in yazıp yönettiği Melekleri Taşıyan Adam filminde Serkan Batçı ve Tereza Bonaventurova ile başrolü paylaştı.

ALİ ERKAZAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ali Erkazan'ın rol aldığı dizi ve filmler:

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021
Aykut Enişte - İhsan 2019
Hayat Sevince Güzel: Muhtar Soylu - 2016
Poyraz Karayel - İdris 2016
Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013
Küstüm Çiçeği - 2010
Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül, Konyalı Adil - 2008
Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
Evimin Erkeği - 2007
Sevgili Dünürüm - 2007
Annem - 2007
Hayırdır İnşallah - 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006
Mavi Kuş - 2006
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Başımıza Gelenler - 2002
En Son Babalar Duyar - Mehmet usta 2002-2004
Son : Levent Kırca - 2001
Şaşıfelek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000
Sıdıka - 1997-2003
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kurt ve Kuzu - 1983

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