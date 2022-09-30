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  4. 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

30.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, 30 Eylül 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Başarılı şarkıcı, ikilinin sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
  1. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel 30 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. 2. Sayfa magazin programı nedeniyle vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel kimdir? İşte ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in hayatı ve biyografisi...

ASLI HÜNEL'İN AĞABEYİ SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970'de İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu.

Saruhan Hünel'in anne tarafı Arap, baba tarafı ise Selanik'lidir.

Ünlü oyuncu, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı eğitimine devam etmedi.

Saruhan Hünel, şarkıcı Aslı Hünel'in ağabeyidir.

2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlenen Saruhan Hünel, 2010 tarihinde boşandı.

SARUHAN HÜNEL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2019 – Kuruluş Osman (Alişar) (TV Dizisi)
2015 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Abdurrahman Erzincani) (Sinema Filmi)
2014 – 2015 – Karagül (Kenan)(TV Dizisi)
2013 – Uğurlanmış Arzular (Azerbaycan TV Dizisi)
2012 – Araf Zamanı (Ali) (TV Dizisi)
2009 – Yeni Baştan (Murat) (TV Dizisi)
2009 – Aile Reisi (Saruhan) (TV Dizisi)
2008 – Serçe (Doğu Karatlı) (TV Dizisi)
2006 – Kaybolan Yıllar (Esmer / Haçlı / Sinan) (TV Dizisi)
2003 – Melek (Ferhat Güney) (TV Dizisi)
2000 – Milli Saraylarımız (TV Dizisi)
1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Erol) (TV Dizisi)
1999 – Nilgün (2) (Suat) (TV Dizisi)
1999 – Nilgün (Suat) (Sinema Filmi)
1998 – Unutabilsem (Önder) (TV Dizisi)
1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)
1998-2002 – Aynalı Tahir (Tilki Ekrem ) (TV Dizisi)
1994 – Kaygısızlar (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)
1993 – Yasak Sokaklar (Saruhan)(TV Filmi)
1993 – Ufukta Bir Ağaç (Sinema Filmi)
1992 – Gündüzün Karanlığı (Taşkın) (TV Dizisi)

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ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Aslı Hünel, ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Birçok yerde sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 2018 yılında Savaş Yurtsever ile evlendi.

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ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Savaş Yurtsever ve Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde evlendi.

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