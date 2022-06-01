2. Sayfa konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel nereli ve kaç yaşında? Eşi Savaş Yurtsever kimdir?

Sayfa konuğu Aslı Hünel; 1 Haziran Çarşamba günü canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel nereli ve kaç yaşında? Eşi Savaş Yurtsever kimdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

Türk Sanat Müziği sanatçısı olarak kariyerine devam eden sanatçı oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

14 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde şan dersi alarak müzik hayatına başladı. İlk albumü Güneş Doğmuyor'u 1994 yılında çıkardı.

1997 yılında 2. albümü Duygular'ın ardından 2003 yılında Kendine İyi Bak, 2006 yılında Dönemem, 2012 yılında ise Aynalar albümlü ile kariyer hayatına devam etti. 2013 yılında ilk EP'si aşkla yaşayalım, 2016 yılında ilk derleme albümü Rengarenk'i çıkardı. Hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinde sevenleriyle buluşan sanatçı 2019 yılında çıkardığı Bambaşka albümünde yer alan şarkıların klip çekimlerine devam ediyor. Sanatçı ilk albümünü çıkardığı 1994 yılından günümüze kadar olan süreçte çıkardığı birçok albüm ile adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında doğdu.

Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girmiştir. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışmaktadır.

Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever 2018 yılında evlenmiştir.

