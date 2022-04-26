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2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir?

26.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen, 26 Nisan 2022 Salı günü canlı olarak yayınlanan programın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü film eleştirmeni ve oyuncu, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e çarpıcı açıklamalarda bulunup magazin gündemini yorumladı. Peki 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir?
  1. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda sinema dergisi için film eleştirileri yazan ünlü isim, oyunculuk da yapmaktadır. Programı izleyenler, 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kimdir? Murat Tolga Şen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

2. SAYFA KONUĞU MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana film ve televizyon eleştirmenliği yapan ve yazdığı yazılarla büyük beğeni toplayan Murat Tolga Şen oyunculuk da yapmaktadır.

Murat Tolga Şen, birçok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol almaktadır.

Öte yandan lisanslı bir yelken sporcusu da olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

MURAT TOLGA ŞEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Murat Tolga Şen'in Instagram kullanıcı adı @murattolga'dır. Ünlü ismin, 6 bin 400'ün üzerinde takipçisi vardır.

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